No Catar, Gretchen dança 'Conga la Conga' com torcida

A cantora e dançarina Gretchen, enviada ao Qatar para cobrir a Copa do Mundo 2022 para um perfil de fofocas, ignorou algumas das regras do país do Oriente Médio e dançou rebolando em público ao som de "Conga la Conga" em uma praça ao lado do estádio Lusail, na cidade de Doha.

Com uma calça, mas utilizando um cropped com a barriga de fora, a artista animou vários torcedores enquanto dançava em meio aos gritos e cantoria dos brasileiros que viajaram até o local.

Nas redes sociais, o vídeo divertiu os internautas, mas preocupou alguns deles. "A Gretchen simplesmente desafiando todas as leis do Qatar", comentou uma das usuárias do Twitter.

"A correspondente da Choquei já já sendo deportada", disse outra, fazendo referência à página pela qual Gretchen foi enviada ao Catar.

Brincadeira nas redes

Não demorou muito para que a página citada entrasse na brincadeira. "A demissão vem, tá?", se divertiu o administrador da página.

Apesar da preocupação dos seguidores, Gretchen já havia revelado que está tomando cuidado com as regras do país. Até então, ela havia aparecido com roupas longas e cobertas pelos pontos turísticos de Doha.

"Estudei as leis deles. E, além disso, procurei trazer somente roupas lícitas na cultura deles. Não tive medo nenhum de ser presa. É muito tranquilo. Me adaptei desde o momento em que cheguei. Em nenhum momento me preocupei em ser presa, porque já sabia de todos os costumes como, por exemplo, não ter atitudes de carinho publicamente como abraços e beijos. Foi tudo combinado por nós dois, eu e Esdras", disse ela ao falar sobre a questão.