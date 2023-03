Gretchen faz novos procedimentos no rosto e recebe críticas por mudanças estéticas

A cantora Gretchen apareceu com mais procedimentos estéticos no rosto e novos vídeos viralizaram nas redes sociais. Nesta quinta-feira (30), internautas comentaram mudanças e criticaram a aparência dela, chegando a comparar ela com o personagem Fofão.

No Instagram e TikTok, Gretchen postou vídeo rebatendo as críticas. "A pessoa está lá me chamando de feia. Ai eu penso: se feia eu incomodo, imagina se eu fosse gata", disse.

A empresária apareceu com as bochechas mais salientes e com os lábios inchados. "Não sei se é o caso, mas 'harmonização facial' é o pior procedimento estético que já inventaram", disse. Já outra, declarou: "está cada vez mais estranha".

No entanto, ela também contou ainda com o apoio de fãs. "Não achei nada, o rosto e o dinheiro são dela", declarou uma internauta. Enquanto outra afirmou: "É tão feio isso, vocês postam essas coisas somente pras pessoas destilarem o ódio e falar da aparência dela, Deus me livre!".

Cerimônia de casamento

Em janeiro deste ano, Gretchen se casou mais uma vez com o atual marido, o músico Esdras de Souza. Dessa vez, na terceira cerimônia como casal, os dois optaram por um ritual indígena.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou fotos do casamento, incluindo o momento em que ela e o marido aparecem de cocar recebendo as bençãos de uma sacerdote.

"Hoje foi um dia muito importante na minha vida. Como descendente indígena, sempre sonhei em casar na pajelança. Chegou esse dia. A Pajé Roxita fez meu casamento na pajelança indígena do Marajó", disse, na época.