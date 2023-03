Kaiky Mello, ex-cantor mirim revelado no Raul Gil, sofre acidente de moto e está em coma induzido

O ex-cantor mirim Kaiky Mello, de 16 anos, famoso por se apresentar no 'Programa Raul Gil', do SBT, está internado em estado grave após sofrer um acidente de moto nessa quarta-feira (29). Segundo a mãe do artista, que se pronunciou nas redes sociais, ele passou por uma cirurgia na cabeça para retirar um coágulo e está em coma induzido.

Kaiky voltava da aula, no Rio de Janeiro, quando passou mal em cima da moto e caiu. "Nisso, ele bateu a cabeça, criou um coágulo e, rapidamente, eles [médicos] bateram uma tomografia e fizeram a cirurgia ontem", explicou a mãe, Tati, em vídeo publicado nesta quinta (30), nas redes sociais de Kaiky.

A mulher afirmou que conversou com o médico que acompanha o filho "e ele disse que só podemos orar e esperar". Kaiky está num Centro de Terapia Intensiva (CTI), o que, para a mãe, é positivo, uma vez que ele "não fica agitado" e que o "coração não vai acelerar".

"É um dia de cada vez, né? Um dia ele vai vivendo, vai vivendo, e a gente vai vendo o que vai acontecer. Porque é um processo um pouco lento, né? Ele teve um trauma muito grande. E agora a gente precisa esperar no tempo de Deus, ele acordar", compartilhou Tati.

A gravadora Central Gospel Music também se pronunciou sobre o acidente e disse se unir a amigos e familiares do artista na corrente de intenções "para que tudo corra bem e que ele consiga sair o quanto antes dessa situação, sem sequelas".

Orações

A mãe de Kaiky aproveitou para pedir aos seguidores que continuem orando por seu filho. "Creio que a oração está fazendo efeito. Estou sendo sustentada pelas orações de vocês. O meu filho sempre foi um milagre, desde pequeno", ela disse, garatindo que trará atualizações sobre o estado de saúde do cantor em breve.

"Às vezes, ele mexe um pouquinho, então, acredito que ele está feliz com o que está acontecendo e que Deus está está trabalhando na vida dele. Os amigos estão orando, está todo mundo orando e eu só peço que vocês continuem. E eu creio que dias melhores virão", concluiu Tati.

Revelação

Kaiky ficou famoso em 2019, após ser revelado no 'Programa Raul Gil', no quadro 'Shadow Brasil Jovens Talentos'. Ele se dedica à carreira musical desde então.