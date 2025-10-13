Iza e Yuri Lima comemoram juntos aniversário da filha

A cantora Iza e o ex-jogador de futebol Yuri Lima apareceram juntos pela primeira vez após o término polêmico. O encontro aconteceu no aniversário de um ano de Nala, filha do casal, na tarde desse domingo (12), na Casa do Alto, luxuoso espaço de eventos no Rio de Janeiro.

O tema do aniversário da herdeira foi safari. Em imagens publicadas por portais de fãs, a cantora e o ex-jogador aparecem chegando juntos ao evento, usando roupas temáticas combinando. Em filmagens, os dois aparecem lado a lado em clima pacífico, sorrindo e cantando parabéns para a pequena.

O fim do relacionamento foi confirmado à imprensa na última terça-feira (7). A assessoria de Iza comunicou, através de nota oficial, que "a separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, cuidado e a criação da filha, Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade".

RELEMBRE O TÉRMINO

Os rumores de mais uma separação já circulavam nas redes sociais desde o início do mês de setembro, quando Yuri republicou a foto de uma mulher de biquíni no Instagram, identificada como Adrielly.

Após a repercussão negativa, ele removeu a publicação e afirmou que o episódio teria sido um erro causado pela nova ferramenta do Instagram, de "republicar". A jovem que teve a foto repostada também se pronunciou, negando qualquer envolvimento com o namorado da cantora.

Na segunda-feira (6), os rumores aumentaram quando o ex-jogador do Mirassol apagou todas as fotos ao lado de Iza e postou uma imagem da filha do casal com a legenda "Família". Os rumores foram oficializados após a nota oficial da assessoria.

O casal iniciou o relacionamento publicamente no início de 2023 e em abril do ano seguinte já estavam a espera da filha, Nala. A primeira separação aconteceu pouco tempo após o comunicado da gestação, quando a cantora estava grávida de 6 meses.

A PRIMEIRA SEPARAÇÃO

Em julho de 2024, Yuri foi flagrado mantendo conversas comprometedoras com a influenciadora de conteúdo adulto, Kevelin Gomes. Os prints das mensagens foram divulgados pelo Portal Léo Dias nas redes sociais. No mesmo dia, Iza publicou no Instagram um vídeo confirmando a traição e o término do casal.

A cantora recebeu apoio de fãs e de celebridades que se solidarizaram com a situação. Figuras como Anitta, Juliette e Preta Gil se pronunciaram em apoio a Iza. Após a polêmica, o então jogador assumiu o erro publicamente e afirmou estar disposto a reconquistar a confiança da ex-parceira.

Em setembro de 2024, o casal reatou discretamente a relação, um mês antes da filha nascer. Após o nascimento da criança, Yuri abandonou o futebol e até então estava morando no Rio de Janeiro com a cantora.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.