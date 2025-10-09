Dennis DJ é acusado por Bárbara Falcão de violências; entenda

Bárbara Falcão, ex-bailarina do Faustão, foi às redes sociais para denunciar que foi vítima de violências por parte de Dennis DJ, seu ex-marido. Há quatro meses, os dois estão no meio de uma batalha judicial pela guarda do filho de seis anos do ex-casal.

"Estou completamente desconfortável, mas, assim como outras vítimas de abuso, esse lugar - apesar de doloroso - terá a minha voz e a de muitas outras que também sofrem violências e abusos. Eu falo de violência psicológica, física, patrimonial, moral, sexual, psicológica. Todas essas violências eu vivi no meu relacionamento de 14 anos com o Dennison", comentou Bárbara no desabafo.

As acusações foram negadas pela assessoria jurídica de Dennis DJ e pelo próprio artista, que publicou um vídeo nas redes sociais na noite desta quinta.

Segundo Bárbara, que perdeu a guarda do filho, todas as "gritarias e baixarias" pelas quais passou "não se comparam" à retirada do filho de seu convívio.

"Tive minha casa revistada pela polícia, a procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada. Estou afastada do meu filho. Eu não posso nem mesmo falar com o meu filho. Não posso vê-lo. Estou vivendo o deserto da minha maternidade", comenta ela, que foi alvo de busca e apreensão pela Polícia nessa quarta-feira (8).

Dennis pontuou que a operação policial não o envolveu, pois quem mandou a busca e apreensão foi a Justiça, devido à batalha pela custódia da criança.

O processo de guarda está em segredo de Justiça, e Dennis diz que não pode revelar os motivos, mas garante que "a coisa mudou" e "tem prova de tudo". Desde que o casal se separou, em 2022, ele relata que a guarda compartilhada funcionava, até que não mais.

Sobre as acusações de violência doméstica que está rolando hoje, isso não é um fato novo, isso é lá de 2022, antes da gente fazer a nossa mediação, que eu acabei de falar aqui, foi um sucesso, e onde o juiz da vara de violência contra a mulher, a pedido do Ministério Público, arquivou por conta de falta de provas. Só que ela voltou com essa história à tona hoje, uma forma de me expor, de conseguir alguma coisa, já que ela não vem conseguindo reverter essa questão da guarda do nosso filho. Sobre os riscos, eu sabia que ia correr esse risco, porque eu sempre fui ameaçado, chantageado de que iam acabar com a minha carreira, mas vou falar a verdade pra vocês, entre a minha carreira e o meu filho, eu fico com o meu filho Dennis DJ Artista

Filha de Dennis DJ defende artista

A filha de Dennis DJ, a streamer e cantora Tília, defendeu o pai das polêmicas. Ela não gostou de ver seu pai e seu irmão expostos nas redes sociais.

"O meu pai está com a guarda provisória do meu irmão há 7 meses. Nenhum juiz vai decidir isso sem motivo algum. Aconteceu uma coisa que eu posso garantir para vocês que foi muito séria para essa decisão ter sido tomada", comentou.

Tília compartilhou um vídeo onde uma mulher, que seria Bárbara, gritando e sendo colocada dentro de um carro; "Esse vídeo aconteceu infelizmente no aniversário de 6 anos do meu irmão, do lado de fora da casa de festas. Ela agrediu verbalmente a mim e pessoas da minha família. Eu acho que por aí já conseguimos medir o que está acontecendo e o quanto é seguro ou não deixar um menor 100% nos cuidados dessa pessoa".