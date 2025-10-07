Zé Vaqueiro celebra compra de jatinho: 'Fruto de muito trabalho'

O cantor Zé Vaqueiro acaba de adquirir uma aeronave para facilitar a locomoção entre shows pelo Brasil. Ele apareceu com a esposa, a cearense Ingra Soares, e com o filho no jatinho modelo Cessna 525, em passagem por Recife (PE), nesta terça-feira (7).

Em publicação, nesta semana, ele falou do esforço em adquirir o bem com o trabalho na música.

"Hoje, eu comemoro mais uma conquista com vocês, e podem ter certeza que eu sempre vou comemorar, porque tudo isso é fruto de muito trabalho, fé e amor pelo que faço. Afinal, cada conquista é um lembrete de que nada vem fácil, mas quando a gente faz com o coração e o propósito, o resultado aparece", escreveu o pernambucano radicado no Ceará.

"Continuo com o mesmo foco e a mesma felicidade em subir aos palcos e entregar sempre o melhor para vocês", informou o cantor.

Sites especializados em aviação apontam que o modelo da aeronave do cantor pode custa até U$$ 5 milhões, dependendo do ano de fabricação.

Esposa de cantor comemorou aquisição em rede social

Em postagem no Instagram, Ingra Soares, esposa do artista, comemorou: "Parabéns amor por mais essa conquista. Deus é maravilhoso, e nós merecemos muito o melhor do senhor".

Ela ainda pontuou as dificuldades para o marido conseguir o bem: "Passamos por tantos desafios e processos difíceis, mas nunca desistimos, porque quando seguimos firmes com o coração e propósito. Deus honra e faz o impossível para acontecer".