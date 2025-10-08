Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Solteira, Iza fez sua primeira aparição pública após o término do namoro com o ex-jogador Yuri Lima, nessa terça-feira (7), no Rio de Janeiro. A cantora marcou presença no lançamento do filme “O Agente Secreto”, de Wagner Moura, candidato a representar o Brasil no Oscar, dentro da programação do Festival do Rio.

“Estou bem, mas não gostaria de falar da minha vida pessoal, só do meu trabalho”, declarou a artista ao gshow, mostrando-se reservada sobre o assunto.

Mais cedo, a assessoria de imprensa da cantora confirmou o fim do relacionamento. “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, informou a nota.

Relacionamento com Yuri Lima

Iza e Yuri começaram a se relacionar em 2023. A cantora deu à luz Nala em outubro de 2024. Três meses antes do nascimento da filha, Iza revelou publicamente ter sido traída pelo jogador, chamando o episódio de “a maior baixaria que aconteceu na minha vida”.

Na ocasião, ela contou que o ex mantinha contato com uma mulher com quem já havia se envolvido, e que descobriu o caso após a outra tentar vender informações à imprensa.

Apesar do escândalo, o casal retomou o relacionamento no início de 2025. Em janeiro, compartilharam fotos de uma viagem à Praia do Forte, na Bahia, e em março estiveram juntos no Carnaval do Rio.

Em setembro, o nome dos dois voltou aos holofotes quando Yuri republicou a foto de uma mulher de biquíni nas redes sociais, o que reacendeu especulações sobre novas crises na relação.