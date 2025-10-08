Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

O mistério sobre quem matou Odete Roitman está mais vivo do que nunca, mas as engrenagens para a estreia da nova novela das 21h da TV Globo, "Três Graças", substituta de "Vale Tudo" na faixa mais importante da emissora, já estão a todo o vapor. Equipe e elenco da produção se reuniram na noite dessa terça-feira (7), em São Paulo, para celebrar a estreia do folhetim de Aguinaldo Silva, marcada para o próximo dia 20.

Grazi Massafera, que viverá a vilã Arminda, foi, desde o início, uma das mais procuradas da noite. Com a tarefa de "substituir" a figura de Odete nas vilanias do horário nobre, a atriz falou sobre a responsabilidade, citando as próprias expectativas e, claro, as do público nessa jornada.

“É muita expectativa, a minha é a maior de todas. O Aguinaldo cria essas vilãs icônicas que destoam até um pouco da novela, e a dificuldade é fazer essa Arminda com esse tom fora da curva, sem uma caricatura. Já fizemos muita preparação, mas sei que ainda vou ajustar um pouco ela, obviamente”, disse Grazi durante entrevista da qual o Diário do Nordeste participou.

Ao definir Arminda em uma palavra, Grazi enfatizou acreditar nela como uma “explosão”, além de apontá-la como uma mulher fria, cujo amor está completamente direcionado ao dinheiro. “Ela é explosiva, a todo momento ela explode”, garante.

Em “Três Graças”, a protagonista do folhetim será Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, ao lado da mãe dela, Lígia (Dira Paes), e da filha, Joélly (Alana Cabral). A busca por justiça, inclusive, em contrapartida com os enredos dos vilões Arminda e Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício, deve ser o mote principal da história.

Público aguarda novos vilões

Desde o início de "Vale Tudo", reações nas redes sociais mostraram o apego do público das telenovelas com os vilões famosos. Não à toa o capítulo da novela na última segunda-feira (6), com a cena da morte da matriarca dos Roitman, bateu recordes de audiência pelo País.

Será que Arminda e Ferette devem honrar este posto? Segundo Grazi e Murilo, os dois personagens não devem dever em nada no quesito vilania.

“Ele não está para brincadeira, e vai ser um ano inteiro disso”, brincou. “Estou animado, tô animado porque estou me divertindo. Acho que, quando a gente encontra diversão até nesse lugar, é porque é bom, porque está valendo a pena e, claro, estou torcendo para dar certo”, disse Murilo sobre a expectativa.

Legenda: Sophie Charlotte será Gerluce Maria das Graças, uma das protagonistas da nova trama de Aguinaldo Silva Foto: Globo/Daniela Tovianski

Segundo o ator, foi necessário trazer um certo ar de humor para as cenas de Arminda e Feretti. “A gente busca a comicidade porque a gente acha que, se não encontrasse o humor, ia ser muito difícil defender a vilania dos dois. Acho que é onde a gente pode encontrar uma coisa gostosa de assistir os dois, por exemplo. Acho que vai ter uma coisa engraçada”, disse sobre a parceria com Grazi.

Mas, sem dúvidas, apesar da comicidade, ele aponta o mau-caratismo como principal característica do personagem.

O próprio autor da trama, Aguinaldo Silva, aponta o motivo para essa comicidade: “As minhas vilãs têm essa característica. Embora sejam pessoas más, são muito engraçadas, e eu uso isso pra evitar que a vilania pese muito na novela. A Nazaré, por exemplo, que é uma psicopata, uma pessoa alucinada, ela era muito engraçada e ela se divertia com as vilanias. Acho que os vilões se divertem com o que fazem, por mais incrível que pareça, eles não são pessoas normais”, garante o autor.

"Três Graças" tem estreia marcada para o próximo dia 20. A autoria é de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios.

*A jornalista viajou a convite da TV Globo.