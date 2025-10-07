Diário do Nordeste
Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica foto da filha: 'Família'

Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cantora IZA e jogador Yuri Lima, em flagrante, em show.
Legenda: Na foto, Iza e Yuri quando reapareceram juntos, em abril deste ano.
Foto: Victor Chapetta / AgNews

Iza e Yuri Lima voltaram ao centro das atenções nessa segunda-feira (06). O ex-jogador apagou todas as fotos ao lado da cantora do Instagram, fato que reacendeu especulações sobre uma nova separação. Pouco tempo depois, Yuri publicou nos stories uma foto da filha do casal, Nala, com a legenda "Família" e um emoji de coração vermelho.

Os rumores de mais uma separação começaram no início de setembro, quando Yuri republicou a foto de uma mulher de biquíni nas redes, identificada como Adrielly. 

Após a repercussão negativa, ele removeu a publicação e afirmou que o episódio teria sido um erro causado pela nova ferramenta do Instagram, de "republicar". A jovem que teve a foto repostada também se pronunciou no Instagram negando qualquer envolvimento com o namorado da cantora.

Imagem em preto e branco de Nala, fiçha de Yuri Lima e IZA, destacando o amor e a união familiar.
Legenda: Foto da pequena Nala, publicada por Yuri Lima no Instagram.
Foto: Reprodução/Instagram

Não é a primeira vez que o casal passa por altos e baixos publicamente. A situação mais recente reascendeu nas redes sociais a discussão sobre o comportamento de Yuri Lima, que, em julho de 2024, motivou o primeiro término do casal após informações sobre traição.

RELEMBRE O PRIMEIRO TÉRMINO DO CASAL

Em julho de 2024, mensagens entre Yuri Lima e a influenciadora Kevelin Gomes vieram à tona. As informações eram do jornalista Léo Dias, que informou o caso à assessoria de Iza e depois publicou prints das conversas nas redes sociais.

Na época, Iza estava grávida de seis meses de Nala, fruto do relacionamento com Yuri. No dia que o caso veio a público, a cantora postou um vídeo no Instagram expondo a infidelidade e anunciando o término do relacionamento.

A cantora recebeu apoio massivo nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs. Após a polêmica, o então jogador assumiu o erro publicamente e afirmou estar disposto a reconquistar a confiança da ex-parceira. Em setembro de 2024, o casal discretamente reatou a relação, um mês antes do nascimento da filha. Após a reconciliação, Iza foi bombardeada por críticas nas redes sociais.

Com o nascimento da pequena Nala, Yuri Lima abandonou a carreira de jogador e se mudou para o Rio de Janeiro, onde a cantora e a criança moram.

