Iza é bombardeada de críticas nas redes sociais após possível volta com Yuri Lima

Nos últimos dias, rumores sobre uma possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima estão repercutindo nas redes sociais, após uma separação marcada por polêmicas. Grávida, a cantora usou seu perfil no Instagram para revelar uma traição do jogador, que já soma mais 107 milhões de visualizações. A artista, no entanto, teria reatado com o atleta.

No início deste mês, a assessoria de Iza afirmou que Yuri Lima havia voltado a frequentar a casa da cantora, mas que isso seria algo a ser normalizado, já que o casal espera a chegada de Nala.

A separação entre Iza e Yuri Lima ocorreu no início do mês de julho, quando a cantora revelou em suas redes sociais que descobriu uma traição do jogador e, por isso, havia terminado.

Em sua última publicação no Instagram, uma propaganda feita para a marca Fendi, Iza recebeu diversos comentários relacionados à possível volta com Yuri.

“Deve ser brincadeira né, uma mulher linda dessas voltando com um lix8 daquele?” comentou um seguidor sobre as especulações. “Mulher não volta com Yuri não, pelo amor” disse um outro.

"Mulher, ele vai acabar te chifrando de novo. Sei que você está tentando pela sua filha, mas não adianta", disse uma. "Deve ser brincadeira, né, uma mulher linda dessa voltando com um lixo daquele", disparou outra.

Em meio aos comentários negativos, alguns fãs saíram em defesa da cantora que está na fase final da gravidez de Nala, fruto do relacionamento com o jogador Yuri Lima.

“Desativa os comentários pelo bem da sua gestação ” aconselhou um fã. " IZA, só quem sabe do melhor pra você, sua filha e sua familia, é voce. Foda-se a opiniao dos outros." apoiou outra.

O boato da possível reconciliação veio após Yuri chamar Iza de amor durante uma ligação, segundo relato de um vendedor de uma loja de equipamentos esportivos do Rio de Janeiro (RJ). O funcionário do estabelecimento teria revelado que o jogador de futebol, além de chamar a ex por um apelido carinhoso, também comprou um tênis para ela. A própria Iza teria escolhido o modelo do calçado em uma chamada de vídeo.

A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT. Procurada, a assessoria de imprensa da cantora disse somente: "Nada a declarar".