Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa competem na Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (8) em "A Fazenda 17". O vencedor se livra da roça e conquista os poderes da posição.

Os demais peões vão direto para a terceira berlinda, onde farão companhia a Gui Boury, vetado da dinâmica.

Abaixo, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA TERCEIRA ROÇA

Após Carol Lekker cuspir em sua cara durante uma briga intensa nessa terça, a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco horas depois e indicá-la à roça.

Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.