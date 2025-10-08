Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo estão na versão preliminar da terceira roça de "A Fazenda 17", que começou a ser formada nessa terça-feira (7).

Vetado da Prova do Fazendeiro, Gui Boury já está na berlinda. Os demais peões disputam a vaga de todo-poderoso nesta quarta-feira (8), e quem vencer a dinâmica se salva da zona de eliminação.

Com o resultado da prova, o trio da roça será definido e o público definirá quem deve permanecer no reality show. O menos votado será eliminado na quinta-feira (9).

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Após Carol Lekker cuspir nela durante uma briga intensa nessa terça, a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco horas e indicá-la à roça.

Em seguida, foi a vez da casa votar. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Em seguida, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory.

Então, Gui acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da roça. Como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.