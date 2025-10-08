Zé Felipe posta nova foto com Ana Castela em clima de romance

Zé Felipe publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (8), uma foto em que está abraçado com Ana Castela. Na imagem, embalada pelo recente lançamento dos cantores, "Sua Boca Mente", eles aparecem encostados na porteira de uma fazenda, em clima de romance, enquanto o filho de Leonardo acaricia as orelhas de um animal.

Logo após a publicação, Zé postou um vídeo nos 'Stories' do Instagram almoçando com sua equipe e com "dona Ana", como apresenta a sertaneja.

Ao g1, a assessoria do artista afirmou que não comenta a vida pessoal dele e disse que "qualquer pronunciamento oficial" será feito pelo cantor. Já a assessoria de Ana não se pronunciou sobre o assunto.

Rumores de affair

Desde que Zé Felipe se separou de Virginia Fonseca, em maio deste ano, surgiram rumores de um possível romance entre ele e Ana Castela. A artista também havia se separado há poucos meses de Gustavo Mioto.

No início, Ana desmentiu o envolvimento, mas, logo depois, surgiram na internet imagens e vídeos dela junto à família do herdeiro de Leonardo.

Embora não falem sobre o assunto, ambos dizem estar felizes e afirmam que não estão escondendo nada de ninguém.