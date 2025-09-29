Zé Felipe e Ana Castela surgem de mãos dadas em foto no Pantanal

A cada dia crescem os rumores de que Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo um romance. Nesta segunda-feira (29), as especulações ganharam mais força quando o cantor publicou uma foto em que aparece de mãos dadas com a boiadeira.

O registro faz parte de uma série de stories e postagens compartilhadas pelos dois durante o fim de semana, em uma pescaria no Pantanal.

O grupo que acompanha os artistas, entre eles Poliana e Leonardo, pais de Zé Felipe, levou a brincadeira a outro nível e decidiu criar camisas personalizadas com o rosto de todos estampados. No topo da estampa, Ana Castela e o ex de Virginia Fonseca dividem o protagonismo, reforçando ainda mais os rumores de um possível relacionamento.

A cantora também contou nas redes sociais que seus pais, Rodrigo e Michele Castela, também viajariam com o grupo, mas tiveram um problema: “Eram para ter vindo, mas acabou que não deu certo. Mas estão aqui com a gente, de coração”.

Affair dos artistas

Não é de hoje que os fãs acompanham os movimentos de Ana Castela e Zé Felipe. Recentemente, o cantor marcou presença em Jaguariúna para assistir a um show de Ana Castela e, dias antes, publicou uma foto da sertaneja em uma noite de jogos ao seu lado, usando um emoji de coração que chamou a atenção dos seguidores.

Na última semana, os dois também apareceram em diversos momentos juntos: passeando a cavalo ao som de “You’re Still The One”, de Shania Twain, e em um clique ao lado de Leonardo.

Em agosto, a aproximação já havia ganhado destaque quando o cantor participou de um show de Ana Castela em Buritama, no interior de São Paulo. Na ocasião, eles cantaram juntos “Evidências” e foram incentivados pela plateia, que pedia aos gritos um beijo no palco. Apesar da insistência do público, eles encerraram a apresentação com um abraço, mantendo o suspense sobre a relação.

Por enquanto, nenhum dos dois confirmou se a parceria vai além da amizade.