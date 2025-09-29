Simone Mendes é levada a hospital e tem diagnóstico de gastroenterite

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para contar aos seguidores que está enfrentando um quadro de gastroenterite, mesmo problema de saúde que acometeu o filho, Henry Diniz, de 11 anos, na última semana.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Simone relatou que os sintomas começaram ainda no sábado, dia em que ela precisou se apresentar em um show, apesar do mal-estar. “No sábado eu fiz um show e eu já estava bem ruim, eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show, voltei e passei o domingo, não estava legal”, contou.

O quadro, no entanto, se agravou durante a madrugada. A artista relatou que precisou de atendimento médico devido à intensidade dos sintomas. “Vou falar um negócio para vocês: essa madrugada não foi normal não, eu estou aqui à base de soro e vou agora ao hospital tomar um soro pra ver se dá uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro”, revelou.

Debilitada, Simone contou que aguardava o marido, o empresário Kaká Diniz, para acompanhá-la até o hospital. “Que situação. E agora estou esperando o Kaká tomar um banho para me levar para dar uma animada na vida. Vou te falar o negócio: deixa a gente sem energia, fraca, um desconforto. Vamos lá, se cuidar”, desabafou.

Momentos depois, a cantora mostrou que já estava sendo atendida em uma unidade de saúde, recebendo soro por via intravenosa. Em tom bem-humorado, mesmo diante do desconforto, Simone brincou com a presença constante de Kaká: “Na saúde e na doença, né?”.

Apesar do episódio, Simone mantém agenda de shows e compromissos públicos. Até o momento, ela não confirmou se precisará alterar a programação.