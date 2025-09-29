Oruam é solto após dois meses preso em Bangu, no Rio de Janeiro

Depois de quase dois meses preso, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, deixou a Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, nesta segunda-feira (29). O alvará de soltura foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro e cumprido no fim desta tarde.

A soltura ocorreu após a defesa do cantor conseguir no Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma liminar que revogou a prisão preventiva dele.

Legenda: Oruam estava acompanhado de seus advogados na saída da prisão. Foto: Webert Belicio/Agnews

Com isso, ele responderá em liberdade até o julgamento definitivo do recurso, e deverá cumprir uma série de medidas cautelares, como comparecimento mensal em juízo, manutenção de residência fixa no Rio, recolhimento domiciliar noturno, uso de tornozeleira eletrônica e outros. Informações são da IstoÉ.

Lembre o caso

Oruam foi alvo de um mandado de busca e apreensão na madrugada do último 22 de julho, pela suspeita de que estaria escondendo um adolescente acusado de tráfico. À época, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes informaram que foram atacados com pedras quando saíram do local após a apreensão do menor.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreveu a ação do artista como tentativa de homicídio, alegando que ele e outros amigos assumiram o risco de matar os policiais.

Se for condenado, ele responderá por associação ao tráfico, ameaça, dano ao patrimônio, desacato e resistência — pena que, somada, pode ultrapassar 18 anos de reclusão.