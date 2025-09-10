Oruam escreve carta aberta da prisão e fala sobre reencontro com Deus e falsos amigos

Preso há mais de um mês, o rapper Oruam publicou, por meio de suas redes sociais, uma carta aberta direcionada a fãs e familiares. No texto, ele reflete sobre a fé, os erros cometidos e a lealdade em meio à ausência de liberdade.

“Fiquei famoso, ganhei o mundo… e me esqueci de Deus. Tive que ser preso pra voltar a falar com Ele. Aceito meu castigo”, escreveu o artista, que também fez referências bíblicas para contextualizar o momento que atravessa.

Além da religiosidade, Oruam deixou recados a respeito de relacionamentos pessoais. “Hoje sei quem são meus amigos de verdade e quem são meus amigos de mentira, quem é falso e quem é verdadeiro. Nunca vou esquecer de quem estendeu a mão no momento em que eu mais precisei. Fui leal a falsos amigos e máscaras caíram”, desabafou.

O cantor também alegou estar sendo alvo de injustiça: “Estou pagando por erros, mas também sendo julgado de forma desigual, carregando nas costas acusações que não correspondem à minha verdade. Mais do que uma pena, sinto o peso de uma perseguição que tenta manchar a minha história e minha arte".

A publicação repercutiu entre fãs e trouxe novamente à tona o debate sobre sua prisão. Vale lembrar que MC Poze, amigo e parceiro musical, já havia comentado o assunto ao ser cobrado nas redes sociais. “É muita responsabilidade. Quando meus filhos crescerem, quero que sintam orgulho do que me tornei, não vergonha. Eu ajo com a mente. Época de agir na emoção, sem pensar, já passou”, afirmou o funkeiro.

Recomeço

Na carta, Oruam ainda ressaltou que pretende recomeçar após o período difícil. “Um leão ferido ainda é um leão. Ninguém prende quem tem a mente livre. (…) Quero que entendam: eu sou um trapper, não um traficante. Esse é o meu momento de rever meus erros, de refletir e de me levantar mais forte".

O texto foi assinado com o nome de batismo do artista: Mauro Davi dos Santos Nepomuceno.