Justiça autoriza MC Poze do Rodo a fazer shows fora do RJ e devolve carro de luxo do cantor

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta quarta-feira (13), Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, a realizar shows fora do estado, além de liberar sua BMW, que havia sido apreendida durante a prisão dele.

A juíza substituta Beatriz de Oliveira, da 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, levou em consideração na decisão o fato de que a atividade profissional do cantor sustenta direta e indiretamente outras pessoas e famílias.

"A manutenção das medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e de impossibilidade de se ausentar da comarca configura antecipação de pena, já que causa prejuízo ao exercício da atividade laborativa exercida pelo investigado e de terceiros", escreveu a juíza em trecho da decisão.

"Não há, ademais, nos autos qualquer indício de que o referido carro foi utilizado como instrumento de crime, ou que interesse para investigação ou à instrução criminal”, alegou Beatriz de Oliveira sobre a BMW.

Com a decisão, o cantor não precisará mais comparecer mensalmente ao juízo para prestar informações sobre suas atividades.

Quanto das seis medidas cautelares que estavam impostas ao Poze do Rodo desde sua soltura, no último dia 3 de junho, continuam em voga, como a obrigação de permanecer à disposição da Justiça, a proibição de mudanças de endereço e a entrega do passaporte.

Poze continua sendo investigado por apologia ao crime e lavagem dinheiro do tráfico, mais especificamente da facção Comando Vermelho.