MC Poze do Rodo deixa prisão após 5 dias e é recebido com festa de fãs e familiares no Rio

O funkeiro MC Poze do Rodo foi solto na tarde desta terça-feira (3) e recebido por fãs na porta do presídio, onde estava desde desde a última quinta-feira (29) sob acusação de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Poze do Rodo "deixou o Complexo Penitenciário Dr. Serrano Neves (Bangu 3A) a pé, às 14h50, trajando o kit padrão fornecido pela unidade, composto por camisa, bermuda e chinelo".

Tumulto durante a saída

Recebido por cerca de 300 fãs e familiares na saída do Complexo Penitenciário de Bangu, Poze do Rodo saiu a pé acompanhado dos advogados. Desde a madrugada, um grupo de fãs se aglomerava esperando sua saída e cantando músicas com um carro de som.

Cerca de 40 minutos antes da liberação do cantor, MC Oruam, filho de Marcinho VP, subiu em um ônibus e causou um início de tumulto entre os populares que aguardavam na comunidade.

Sub gritos de que Poze do Rodo é "inocente", palavras de ordem pedindo justiça também eram entoadas, até que o batalhão de choque foi chamado e a saída do cantor só ocorreu após a chegada da unidade de contenção de tumultos.

A polícia teve de usar balas de borracha, porretes e gás lacrimogêneo para dispersar quem tentava subir nos coletivos. A polícia tentou prender Oruam, que desceu do ônibus e foi protegido pela população.

Viviane Noronha, mulher do funkeiro, também estava presente na saída do companheiro, e foi alvo, nesta terça-feira (3), de outra operação da Polícia Civil do Rio que visa desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa.

Essa investigação aponta que Viviane faria parte da área responsável pela lavagem de mais de R$ 250 milhões da facção criminosa, mas não têm relação com a prisão de Poze.

Ao chegar com a mulher na sua comunidade, Poze do Rodo se declarou para ela, dizendo que a companheira era a responsável por sua soltura e que é “o amor da sua vida”.

Veja o momento em que Oruam encontra Poze do Rodo

Justiça concedeu habeas corpus

A decisão de soltar o funkeiro foi assinada na segunda-feira (2) pelo desembargador Peterson Barroso Simão, que determinou a soltura por não encontrar elementos suficientes para manter a prisão.

"Há indícios que comprometem o procedimento regular da polícia. Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado posteriormente", disse Peterson Barroso Simão na decisão.

No despacho, também foram determinadas algumas medidas cautelares para que o cantor possa responder o processo em liberdade: