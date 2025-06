Justiça do RJ manda soltar MC Poze do Rodo, preso por apologia ao crime e tráfico de drogas

A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar MC Poze do Rodo após conceder um habeas corpus nesta segunda-feira (2), solicitado pela defesa do artista. Com a soltura, Marlon Brendon Coelho Couto terá de cumprir medidas cautelares, como entregar passaporte e comparecimento mensal ao juízo.

Poze ainda foi instruído, no habeas corpus, a não se comunicar com pessoas investigadas no inquérito e ligadas ao Comando Vermelho, facção que ele admitiu fazer parte após ser capturado, como mostra formulário preenchido para a escolha de alas na penitenciária. A decisão foi proferida pelo desembargador Peterson Barroso, da 1º Vara Criminal de Jacarepaguá.

O MC foi preso na última quinta-feira (29), por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas.

Para o desembargador que concedeu o habeas corpus, a prisão não se sustenta, pois não foi demonstrado que ela é imprescindível à investigação.

"O alvo da prisão não deve ser o mais fraco – o paciente, e sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta, que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas e da sociedade", disse o magistrado na decisão.

Veja as medidas cautelares que Poze terá de cumprir