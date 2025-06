Esposa de MC Poze do Rodo diz que joias sumiram durante operação policial 'desrespeitosa'

Viviane Noronha, esposa de MC Poze do Rodo, publicou neste domingo (1º) um longo vídeo nas suas redes sociais acusando os policias de suposta abordagem violenta durante a operação que prendeu o funkeiro.

Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, foi preso em casa, na última quinta-feira (29), por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do RJ. Poze é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas.

A jovem afirmou que agentes lhe acordaram na cama, por volta das 5h, enquanto dormia com sua filha, e citou um suposto sumiço de ouros e joias do seu marido.

Ela, que é influenciadora digital e tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram, disse que os policiais teriam encerrado a operação no momento que encontraram uma bolsa sua, vermelha, da marca de luxo Carolina Herrera.

"Por que acabou a operação? Eu queria entender. Achou o ouro acabou a operação? Estranho né. E queria entender porque que os ouros que sumiu (sic) do Marlon não apareceu. Por que vocês não falam que o ouro não apareceu? Quero saber por que não apareceu", acusou Viviane, que citou sumiço de um bracelete e de uma corrente.

Além disso, a jovem reforça que a polícia tratou ela e sua família como "lixo". "Mas vocês são o lixo".

Legenda: MC Poze de Rodo foi preso no último dia 29 por acusação de apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas Foto: reprodução/@pozevidalouca via Instagram e TV Globo

Mais objetos teriam sumido

Além disso, em um dos vídeos, Viviane afirma que houve apreensão de dinheiro na casa, mas que o valor não foi divulgado ou apareceu na foto oficial do material apreendido, onde, segundo ela, estaria apenas parte das joias pegas na sua residência.

Outras joias de MC Poze do Rodo, conhecido como "fanático em ouro", já haviam sido apreendidas pela Polícia Civil em uma investigação sobre jogos de azar ilegais no ano passado. Na coleção, havia peças de dois quilos com valores até R$ 2,8 milhões.

Um desses cordões, com ouro 18 quilates, diamantes e referência a Jesus e ao nome do funkeiro, foi usado, inclusive, na apresentação que ele realizou no Rock in Rio.

Drones e ideologia com o Comando Vermelho

Ela iniciou o vídeo afirmando que drones já estariam vigiando a casa desde quarta-feira, portanto antes da operação. No dia da prisão, ela reclamou que os policiais chegaram às 5h acompanhados da imprensa.

"Entraram no meu quarto, completamente desrespeitosos. Não acharam interruptor da luz, aí botaram lanterna do celular na minha cara, na minha cama, enquanto eu estava dormindo com a minha filha. E falaram "levanta, porra". Eles têm que tratar com respeito, seguir procedimento padrão, e não fizeram isso. Eu pedi calma, porque estava com roupa de dormir. Minha filha viu, ficou assustada".

Viviane ainda apontou outras ações que julgou excessivas, como o marido ter sido algemado. "Foi algemado de forma que não era cabível, porque não tinha nada que colocasse a segurança dos policiais em risco". Ela também destacou que não forma encontradas drogas ou armas na casa.

Legenda: MC Poze e prontuário com escolha pela ala do Comando Vermelho na penitenciária Foto: Reprodução

Sobre o fato de Poze do Rodo ter marcado a "ideologia declarada" como do Comando Vermelho, Viviane explicou que é padrão uma pessoa "cria" de certa comunidade marcar a opção de ficar presa na ala do presídio onde estão outras pessoas da mesma facção criminosa.

"Muito se fala em ala de penitenciária que sim, uma pessoa que é cria de uma comunidade vai escolher ficar aonde? Me respondam", questiona Viviane, dando a entender que esse é o normal de quem vive em comunidade comandada por organizações criminosas.

Motivos da prisão de Poze do Rodo

Segundo o jornal O Globo, a peça-chave de investigação teria sido a presença do MC em um baile funk na Cidade de Deus, ocorrido dois dias antes da morte de um policial da Core durante uma operação na comunidade, há cerca de dez dias.

De acordo com decisão judicial, a investigação da DRE indica que o indiciado tem forte vínculo com o Comando Vermelho (CV), porque teria livre acesso às comunidades dominadas pela facção criminosa e faria os shows com apoio de pessoas armadas com fuzis.

Legenda: Show foram realizados na Cidade de Deus (primeira imagem) e no Jacaré (últimas duas fotos) Foto: Reprodução/redes sociais

Além disso, incentivaria o tráfico de drogas e incitaria a violência contra os traficantes de drogas pertencentes a outras facções criminosas, conforme divulgado pelo Tribunal de Justiça do Rio.

"A Polícia Civil reforça que as letras extrapolam os limites constitucionais da liberdade de expressão e artística, configurando crimes graves de apologia ao crime e associação para o tráfico de drogas", afirma nota da secretaria.