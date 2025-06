Tiroteio durante operação no Complexo de Israel fecha a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, resultou em um intenso tiroteio, na madrugada desta terça-feira (3), conforme informações do g1. Por medida de segurança, a Avenida Brasil chegou a ser fechada.

A ofensiva acontece nas comunidades de Vigário Geral, Cidade Alta e Parada de Lucas, Pica-pau e Cinco Bocas. Até o começo da manhã, não havia informações de presos ou feridos.

O fluxo de veículos na Avenida Brasil foi reaberto por volta das 5h24.

A circulação de trens no ramal Saracuruna também foi impactada. Segundo a Supervia, os trens para a Central do Brasil terminam viagem na estação Duque de Caxias, enquanto as composições para Saracuruna e Gramacho concluem a rota na estação Penha.

A concessionária informou que a medida é necessária para garantir a segurança de passageiros e funcionários.

Escolas fechadas

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 17 unidades escolares nas comunidades da Cidade Alta, Parada de Lucas e Cinco Bocas estão fechadas devido a operação policial.

O Complexo de Israel é um conjunto formado por cinco bairros, dominados pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP).