Vereador do PL em MT é preso por abuso sexual e armazenamento de pornografia infantil

O vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL) foi preso em flagrante por suspeita de cometer abusos sexuais e armazenar pornografia infantil. A prisão aconteceu no último sábado (31), em Canarana (MT), mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Civil do Estado nessa segunda-feira (2).

Segundo os policiais, o político de 40 anos mantinha relacionamentos com meninas menores de idade e as explorava para gerar materiais ilícitos. O delegado Flávio Leonardo Santana detalha que o suspeito utilizava a profissão de médico para se aproximar das vítimas, a maioria em situação de vulnerabilidade.

Ainda conforme as autoridades, Thiago Bitencourt também é suspeito de submeter uma adolescente à prática de escravidão sexual, utilizando-a como instrumento para abusar sexualmente uma criança de apenas dois anos.

Após a prisão, a Polícia conseguiu localizar outra vítima, de 15 anos, que teria se relacionado com Bitencourt quando tinha 12 anos.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão anuncia antecipação do 13º para servidores municipais de Fortaleza; saiba data PontoPoder Moraes conclui fase de testemunhas e agenda depoimento de Bolsonaro em ação sobre trama golpista

Material ilícito foi encontrado na casa do vereador

Com base nos indícios, a Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa e no consultório do vereador, nessa segunda-feira. Foram encontrados eletrônicos contendo conteúdos pornográficos com crianças e adolescentes, produzidos por Bitencourt, além de roupas infantis e itens sexuais.

As autoridades confirmam que "todo material produzido com as menores identificadas foi localizado em posse do suspeito". Thiago Bitencourt permanece preso enquanto novas diligências são feitas a fim de identificar outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão dos crimes.

Quem é Thiago Bitencourt

Médico e advogado, Bitencourt foi eleito vereador de Canarana nas eleições de 2024, com 509 votos. Atua como médico desde 2009, sem especialização registrada no CRM-MT. Em 2010, foi processado por injúria, difamação e abandono de cargo e condenado a 1 mês e 10 dias de reclusão. A pena foi anulada posteriormente com recurso.

Devido à repercussão do caso, o Partido Liberal afastou preventivamente Bitencourt, em decisão assinada pelo próprio presidente estadual da sigla, Ananias Filho. "O PL Estadual, o PL Mulher e o PL Municipal repudiam veementemente as alegações atribuídas ao vereador", diz o documento.

O CRM-MT divulgou nas redes sociais que abriu uma sindicância interna para apurar a conduta do vereador. "Apenas após a conclusão da sindicância é que haverá, ou não, abertura de processo ético contra o referido profissional", cita a nota.

Já a Câmara de Municipal de Canarara informou que está "acompanhando de perto" as denúncias contra o suspeito. "A Câmara repudia os supostos crimes atribuídos ao parlamentar e aguarda os desdobramentos da investigação, que deve seguir as garantias constitucionais", conclui o texto.