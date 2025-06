Evandro Leitão anuncia antecipação do 13º para servidores municipais de Fortaleza; saiba data

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta segunda-feira (2) a antecipação do pagamento do 13º salário para os servidores municipais. O dinheiro estará na conta na próxima folha, no dia 1º de julho.

Serão beneficiados mais de 53 mil servidores do Município, entre ativos, inativos e aposentados, conforme o chefe do Executivo de Fortaleza. As informações foram divulgadas por meio das redes sociais oficiais do prefeito.

"Assim, injetaremos mais de R$ 1,3 bilhão na economia da nossa cidade em pouco mais de 30 dias com a antecipação do 13°, somada aos salários de maio, pago neste final de semana, e de junho, no próximo dia 1°. Vamos em frente!", informou.

13º dos servidores estaduais

Os servidores do Governo do Ceará também receberão o 13º antecipado, em 1º de julho, conforme publicou o governador Elmano de Freitas nesta segunda.

De acordo com Elmano, a medida deve injetar mais de R$ 2 bilhões na economia cearense no mês de julho, o que "movimenta o comércio e aquece o mercado local".