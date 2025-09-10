Episódios da 5ª temporada de 'Casamento às Cegas' são liberados pela Netflix; veja participantes

A 5ª temporada de "Casamento às Cegas", intitulada de "Nunca é tarde para amar", que teve quatro episódios liberados pela Netflix nesta quarta-feira (10), divulgou a lista de participantes do novo ano. Dessa vez, apenas integrantes com mais de 50 anos foram selecionados.

Ao todo, a temporada deve contar com dez episódios, mais quatro sendo liberados apenas no dia 17 de setembro, enquanto os dois finais só serão divulgados no dia 24 deste mês.

Já comum nas temporadas anteriores, o reality opta por focar os dois últimos episódios nos casamentos dos participantes, deixando a expectativa mais para o fim da edição.

Enquanto isso, a Netflix aproveitou o lançamento para divulgar os perfis dos novos participantes do programa. Eles podem ou não escolher casar com outro participante.

Confira abaixo os novos participantes:

Mulheres

Legenda: Novas participantes de Casamento às Cegas Foto: divulgação/Julia Mataruna/Netflix

Aidê Torres, de 60 anos, formadora de plateia - São Paulo (SP)

Mãe de três filhos, busca um homem bem-humorado e que aprecie as artes.

Ana Lúcia Custódio, de 60 anos, corretora imobiliária - São Paulo (SP)

Aposentada como funcionária pública, busca um parceiro que tope ir aos pagodes como companhia.

Claudia Chaves, de 61 anos, modelo - São Paulo (SP)

Procura parceiro que goste de conversar, mas sem ser pegajoso.

Eliane Neri (Lica), de 51 anos, administradora de Empresas - Santo André (SP)

Exigente, busca uma relação em que seja tratada como prioridade.

Fabiana Checchia, de 52 anos, advogada - São Paulo (SP)

Paulistana, ela deseja alguém que compartilhe das aventuras a que se propõe.

Fátima Taffo, de 70 anos, aposentada - São Paulo (SP)

É a mais velha da edição e deseja um homem que ela possa admirar para sempre.

Jacy Borges, de 61 anos, aposentada - São Paulo (SP)

Funcionária pública municipal, ela procura um homem que ame o sossego e a praia.

Luciana Rodriguez, de 50 anos, gerente de Marketing Digital - São Paulo (SP)

Mãe de dois filhos, ela busca alguém que respeite as individualidades em uma relação.

Lucielma Cardeal, de 51 anos, técnica em Logística - São Bernardo do Campo (SP)

Mãe de três filhos, deseja um homem que cuide dela de verdade após relações abusivas.

Maria Luiza Brufatto (Malu), de 63 anos, empresária - São Paulo (SP)

Gaúcha, a mulher procura um parceiro financeiramente independente.

Nívia Gälego, de 57 anos, assistente de marketing de moda - São Paulo (SP)

Mãe de filhos gêmeos e viúva recente, busca um novo amor para os próximos 30 anos.

Roseli Silva, de 55 anos, enfermeira - São Paulo (SP)

Considerada vaidosa, não aceita homens controladores e quer um companheiro espiritualizado.

Silvia Malanzuki, de 62 anos, atriz - São Paulo (SP)

Deseja um parceiro que ame os animais e queira ser feliz com ela.

Tânia Felix, de 53 anos, empresária - Votorantim (SP)

Procura um companheiro esportista e que ame viajar.

Ustinelli Arone, de 54 anos, personal Trainer - São Paulo (SP)

Mãe de dois filhos e avó, divorciada há oito anos após traições. Gosta de dançar e treinar.

Homens

Legenda: Novos participantes de Casamento às Cegas Foto: divulgação/Julia Maturana/Netflix

Claudio Hott, de 53 anos, consultor financeiro - São Paulo (SP)

Nascido em Volta Redonda (RJ), está atrás de uma companheira alto astral para curtir a vida ao máximo com ele.

Edmilson Assis, de 65 anos, produtor de eventos - São Paulo (SP)

Edmilson tem dois filhos, da mesma idade, com duas mulheres diferentes, mas busca se casar formalmente pela primeira vez na vida.

Fábio Santos, de 53 anos, advogado - São Paulo (SP)

Busca um relacionamento sem desconfianças, em que os dois sejam livres.

Geraldo Duarte, de 57 anos, motorista de aplicativo - São Paulo (SP)

Católico, ele busca uma companheira que seja calma.

Gustavo Cardoso, de 54 anos, terapeuta corporal - São Paulo (SP)

Tem uma filha de 16 anos e busca uma mulher segura e bem resolvida emocionalmente.

Jobert Costa, de 55 anos, publicitário – Salto (SP)

Já foi casado duas vezes e agora procura alguém leve para viver ao seu lado.

Judicael Renouard, de 54 anos, administrador de Empresas - São Paulo (SP)

Adora pedalar e fazer trekking, além de estar procurando um relacionamento que não caia na rotina de casal.

Leonardo Vicentini, de 50 anos, dentista - Indaiatuba (SP)

De São Paulo, está atrás de uma mulher que não seja ciumenta.

Marcelo Ivanaskas, de 55 anos, engenheiro e Administrador de Obras - São Paulo (SP)

Solteiro há cinco anos, procura alguém parecido com ele, já que não acredita que “os opostos se atraem”.

Mario Roberto, de 50 anos, empresário - São Paulo (SP)

Tem duas filhas, administra uma academia de luta e está atrás de uma mulher que transborde sentimentos.

Mario Sérgio, de 67 anos, publicitário - São José dos Campos (SP)

Busca uma mulher segura, pois diz que só assim consegue confiar na pessoa.

Ricardo Zanardo, de 53 anos, empresário do ramo de cosméticos - São Paulo (SP)

Pai de uma filha de 14 anos, é colecionador de perfumes e adora o mar. Sonha em encontrar um amor para o acompanhar em suas aventuras.

Rivo Abreu, de 67 anos, gestor de câmbio - São Paulo (SP)

Foi casado três vezes e está solteiro há seis anos. Agora, procura uma companheira animada igual a ele.

Samuel Freiria, de 51 anos, artista visual - Franca (SP)

É artista plástico e tatuador. Busca uma mulher com um "borogodó" a mais.

Wagner da Silva, de 58 anos, designer de Impressão 3D - São Paulo (SP)

Procura uma companheira que entenda que sua mãe é prioridade no momento.