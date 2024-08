Renata e Alexandre, de Casamento às Cegas, anunciam divórcio: 'Nós tentamos'

Participantes da quarta temporada de “Casamento às Cegas Brasil”, Alexandre Thomaz e Renata Giafrredo anunciaram o fim do relacionamento, nessa segunda-feira (12). No pronunciamento, compartilhado nas redes sociais, o ex-casal desabafou sobre os motivos que levaram à separação.

Horas antes da dupla se manifestar sobre o novo estado civil, o jornalista Léo Dias divulgou a informação, afirmando que o término teria sido provocado por ciúme sentido pela advogada e pelas diversas companhias femininas do empresário em baladas.

Com a repercussão da notícia, Alexandre decidiu conversar sobre o assunto com os seguidores, no Instagram. Durante o relato, ele contou detalhes sobre a decisão de transformar a relação em um relacionamento não-monogâmico, revelada pelo casal no episódio de reencontro do reality.

“Para quem não sabe, nós gravamos o Casamento às Cegas há mais de um ano, a gente ficou junto esse período. Porém, a questão do relacionamento não monogâmico e o relacionamento aberto não foi uma escolha minha. Obviamente que eu aceitei também viver isso. Não partiu de mim essa questão”, relatou o empresário.

Ao explicar o motivo de não terem divulgado a separação antes, Alexandre ressaltou que os dois mantêm uma boa convivência e estavam “dando tempo ao tempo” antes de decidir o destino da relação.

“Eu e a Renata temos uma boa convivência. Vocês podem ver que a gente não tem postado coisa juntos, porque de fato a gente estava nesse momento sem saber o que fazer. Por ser público agora, a gente quis dar mais tempo ao tempo e ver se era isso que ia acontecer", disse.

Por fim, o ex-participante de Casamento às Cegas negou que o término seja uma estratégia de marketing: “A gente não ganha nada com isso. É uma coisa que atrapalha a gente ainda”.

CIÚMES E DESAFIOS DA VIDA REAL

Horas depois, foi a vez de Renata se pronunciar sobre o fim do relacionamento. Em live transmitida no Instagram, a advogada explicou que fatores da vida real, inexistentes durante o programa, impactaram o casamento.

“A vida fora do experimento é completamente diferente. Existe uma vida pós-experimento, o dia a dia, o trabalho, a rotina, o celular, as redes sociais, interferência de terceiros... A gente foi levando esse relacionamento”, desabafou ela.

Afirmando ser ciumenta, Renata admitiu não ter conseguido se adaptar ao status não monogâmico da relação.

“A gente de fato ficou um tempo junto num relacionamento tradicional, num casamento tradicional. Depois, quando a gente começou a ver que não estava funcionando mais, decidimos abrir o relacionamento. Mas o relacionamento aberto, para mim, não funciona. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, muito tradicional. Eu tentei, nós tentamos”, contou a advogada.

Durante o desabafo, ela ainda revelou ter “colocado os princípios em uma caixinha” pelo relacionamento: “Eu tive que colocar meu ciúme no bolso, tive que colocar todos os meus princípios numa caixinha. E colocar a cara aqui na internet, colocar que eu estava vivendo um relacionamento aberto. Mas eu, infelizmente, não consegui”.

VEJA PRONUNCIAMENTO DE RENATA

CRÍTICA DE ALEXANDRE

Após o pronunciamento da ex-esposa, Alexandre admitiu, em story, ter ficado chateado com o posicionamento da advogada: “A gente já vinha há um tempo conversando disso. Eu só me senti traído quando ela quis colocar que ela estava se conectando com Deus, sendo que ela estava na balada. Não falando que eu não estava, mas é muito fácil jogar a culpa no outro".