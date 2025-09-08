Diário do Nordeste
Pai viraliza ao fazer chapinha no cabelo da filha de 5 anos

Vídeo mostra momento divertido entre Darlan Nunes e a pequena Miah, que costuma pedir diferentes penteados para ir à escola

Escrito por
Maria Clarice Sousa* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:13)
Zoeira
Foto do pai Darlan Nunes e da filha Miah Nunes, que viralizaram com vídeos de penteados
Legenda: Pai compartilha rotina com a filha de 5 anos nas redes sociais
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O empreendedor Darlan Nunes viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que realiza um pedido da filha, Miah de Barros Nunes, de 5 anos. “Pai, você pode fazer meu cabelo liso?”, perguntou a menina antes de o pai pegar a chapinha e começar o processo em seus cabelos naturalmente cacheados.

Separado da mãe de Miah, Darlan contou ao Diário do Nordeste que divide com ela as responsabilidades do dia a dia da filha, no Rio de Janeiro. Às segundas-feiras, é ele quem leva a menina à escola, ocasião em que, segundo ele, a filha sempre pede um penteado diferente.

De forma “meio desajeitada” e “meio embaralhada”, como define os próprios penteados, o pai tem registrado os momentos em vídeos publicados nas redes sociais. O que conquista os seguidores é a naturalidade de Miah, que não hesita em dizer quando não gosta de um penteado e embarca nas brincadeiras com o pai. Para Darlan, essa rotina tem aproximado ainda mais os dois. 

No vídeo da chapinha, a menina se diverte com o processo e até provoca o pai, que é careca: “Você queria ter cabelo né?”.

Repercussão do vídeo

Nos comentários, internautas elogiaram a relação entre os dois. “Parabéns mesmo. Lindo ver uma relação assim de pai e filha. Você nem imagina, mas amanhã ela vai fazer questão de falar ao mundo todo de como o pai dela é incrível”, escreveu uma seguidora.

Outro comentário destacou o carinho de Darlan no momento com a filha: “Não desembaraçou o cabelo, não separou em mechas, não usou pente para alisar a mecha, mas deu um show de amor, dedicação, criando uma memória linda para a pequena. Arrasou!”.

Darlan conta que Miah está começando a entender o impacto dos vídeos, especialmente quando é reconhecida nas ruas e as pessoas pedem para tirar fotos com ela. 

* Estagiária sob supervisão da editora Geovana Rodrigues. 

