'Reencontro' de Casamento às Cegas tem tensão entre Ingrid e Leandro; entenda briga

O episódio de reencontro de ‘Casamento às Cegas Brasil: Uma Nova Chance’, da Netflix, foi lançado nesta quarta-feira (10) e o relato de um dos casais do reality acabou repercutindo nas redes sociais. Ingrid Santa Rita e Leandro Marçal, que haviam dito sim no altar, revelaram que tudo chegou ao fim e, segundo ela, a situação é irreversível.

A arquiteta revelou que o problema sexual dos dois não foi resolvido após o casamento e ele ainda teria cometido uma série de desrespeitos no ambiente conjugal. "Quando escolhi você como meu marido, eu imaginei que, por você ter três irmãs, você saberia o que não fazer. Você não soube. Você me desrespeitou por diversas vezes. Eu te protegi todos os dias dentro do reality, desde o primeiro dia, desde a lua de mel", começou ela ao contar sobre a convivência entre os dois.

Legenda: Ingrid e Leandro foram um dos casais que disseram sim no último episódio da temporada Foto: reprodução/Netflix

Logo em seguida, Ingrid contou sobre acontecimentos fora das câmeras. "Para quem tem dúvida, quem tinha problema sexual era o Leandro. Ele era 'brocha'. Eu entendi, eu te acolhi, como homem preto, como homem preto. Tirando todo o estereótipo de que o homem preto precisa estar sempre pronto para um sexo bom", completou.

Ela ainda reforçou que chegou a pedir para o então marido fazer terapia para resolver a questão, algo que não foi procurado por ele.

"Eu falei para você: ‘Vai fazer terapia. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência com você e quando tudo isso acabar e diluir, eu vou estar aqui ainda te esperando. A gente vai reconectar. A gente vai fazer terapia em casal e a gente se reconecta. O que você fazia, Leandro? Você lembra? Você esperava eu dormir. Você esperava eu dormir. Você, em momento nenhum comigo acordada, falava 'Ingrid, amor, vamos tentar ficar aqui juntinho'", continuou ela.

Abalada nas gravações

Ingrid chegou a chorar durante o relato ao apontar que a última semana com Leandro foi a mais difícil. "Primeiro eu dormia pelada, depois eu dormia de calcinha, depois passei a dormir de pijama, depois peguei o travesseiro e dormia para baixo da minha cama, depois fui dormir no sofá, fugindo de você na minha cama", disse.

A arquiteta pontuou que teve crise de pânico e chegou a fugir da própria cama por conta da falta de respeito de Leandro. Nas redes sociais, muitos apontaram a história como um desabafo de um caso de abuso.

"Eu pedi para você não me tocar. Eu pedi mais de uma vez, Leandro. E você não me respeitava. Você não me ouvia. Você queria resolver seu problema erétil com você, era teu ego, eram suas mentiras. Porque você só queria manter aquele casamento da sua forma suja e imunda", reforçou.

Por fim, Ingrid reforçou que não queria mais nenhum tipo de contato com o personal trainer, e chegou até a ser amparada pelas colegas. "Tenho nojo de você. Quero deixar isso muito claro. Eu tenho nojo da sua voz. Tenho nojo da sua boca. Tenho nojo do jeito que você me olha. Não quero você perto de mim. Não quero aproximação nenhuma. Estou deixando isso muito claro para que todo mundo aqui ouça, eu não quero esse homem perto de mim. Você não tem o direito. Me dá o nome, Leandro, do que você fez comigo", finalizou.

Resposta de Leandro

Leandro também esteve presente no reencontro. Ao tentar se explicar, ele alegou que a relação entre os dois nunca foi saudável, pontuando que não houve uma conexão sexual desde o início da participação no programa.

"Em determinado momento, eu fiz exame, fui procurar ajuda, foi procurar entender o que estava acontecendo. A gente entendeu que não era um problema físico. Era um problema psicológico", relatou. Segundo ele, o sentimento era de paixão por Ingrid e que nunca houve dúvida sobre o sim para o casamento dos dois.

O personal até revelou que chegou a buscar tratamento profissional. "Busquei ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando já estava nessa, a gente já estava ali para o meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de achar que isso daqui vai ser o que vai resolver o problema do relacionamento".

Veja também Zoeira Casamento às Cegas: elenco da quarta temporada se reúne, mas apenas três casais aparecem; veja quais Zoeira Casamento às Cegas: Ariela surpreende e fica com ex-participante de reality da Netflix; saiba quem é

No entanto, o participante não explicou as acusações da arquiteta e pediu desculpas pelos problemas de relacionamento. "Nosso relacionamento realmente não deu certo. Peço desculpas, como já te pedi diversas vezes. Entendo o que foi o meu erro, mas entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais", concluiu.