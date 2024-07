Casamento às Cegas: elenco da quarta temporada se reúne, mas apenas três casais aparecem; veja quais

Parte do elenco da quarta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil', da Netflix, aproveitou o último domingo (7) para se reunir em um bar na Vila Madalena, em São Paulo. Os participantes foram vistos juntos pelo público do local e alguns registros foram publicados nas redes sociais.

O flagra levantou a suspeita de internautas, que publicaram teorias e suposições sobre quais casais ainda estavam juntos no programa. O mistério vai ser revelado oficialmente na próxima quarta-feira (10), quando o episódio do reencontro for ao ar no streaming.

Na foto publicada por uma fã na rede X, antigo Twitter, todas as mulheres da edição apareceram no estabelecimento, mas apenas três delas estavam acompanhadas de seus respectivos parceiros. Segundo ela, os participantes não conversaram sobre o programa para não dar "spoiler".

"Eles são uns queridos, super simpáticos, me chamaram pra sentar, perguntaram se eu assisti e se eu gostei TUDO PRA MIM. [...] Eles não conversaram comigo sobre o programa, só foram fofos! mas não pareciam estar gravando não", escreveu a fã do reality show.

No encontro, foram vistos juntos os casais: Vanessa e Leonardo e Renata e Alexandre. Além deles, Muriel e Khaled também reencontraram os colegas, embora eles tenham se relacionado apenas nas festas dos últimos episódios e não tenham participado de todas as etapas do experimento após as cabines.

Já Marília estava sozinha e apareceu no encontro sem Patrick, o que levantou a suspeita de que eles estão separados. No programa, eles falaram "ainda não" no altar, apesar de afirmarem que seguiriam como um casal. Outro casal que o público sentiu falta foi Ingrid e Leandro, que embora tenham dito "sim" no casamento, não estavam juntos.

A participante Ariela Carasso, que abandonou o experimento devido às brigas com o noivo Evandro, também participou do jantar.