Participante de 'Casamento às Cegas' presta depoimento após acusação de abuso sexual

Leandro Marçal, participante da nova temporada do reality show da Netflix "Casamento às Cegas Brasil", prestou depoimento nessa quarta-feira (17) após ser acusado pela ex-companheira, Ingrid Santa Rita, de abuso sexual, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Na terça (16), a Justiça já havia concedido medida protetiva a arquiteta.

“O inquérito segue em andamento pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco. O investigado compareceu à unidade, nesta quarta-feira (17), e prestou depoimento. A autoridade aguarda o laudo pericial para análise e segue em diligências para elucidar o caso”, informou ainda a Secretaria, em nota enviada ao gshow.

Veja relato completo de Ingrid

Ingrid e Leandro se conheceram no reality da Netflix e chagaram a casar. As gravações aconteceram em 2023. A acusação de abuso sexual veio à tona quando o programa gravou, esse mês, o reencontro dos casais que participaram da produção.

Em seguida, em suas redes sociais, Ingrid deu mais detalhes do ocorrido, e contou que havia registrado um boletim de ocorrência. No domingo (14), Leandro se posicionou em seu perfil e negou que tenha cometido abuso sexual. Ele também alegou que a Netflix não incluiu no reencontro sua defesa.