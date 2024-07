Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rosário estranha o jeito de Fabian, mas não percebe que é Inácio.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Rosário estranha o jeito de Fabian, mas não percebe que é Inácio. Otto pensa em Conrado ao ver Sandro jogar bola com Patrick. Sidney estranha o interesse de Romana em Fabian. Socorro conta para Chayene que Kleiton e Tom estão cada vez mais distantes. Valda chama Sandro para consertar o vazamento na cozinha. Kleiton descobre que não foi avisado da gravação do novo clipe das Empreguetes.

Elano vê a foto de Cida com a família Sarmento e fica decepcionado. Cida recebe a Liga das Patroas. Branca se surpreende ao ver Sônia como empregada. Lia e Ariela brigam por causa de Gracinha. Stela leva Rebeca no encontro com Elano. Brunessa observa o entrosamento entre Stela e Elano. Inácio ensaia com Fabian. Rosário suspeita de Fabian/Inácio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.