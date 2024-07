Éder Militão arremata boneco em leilão por R$ 210 mil e é criticado nas redes sociais

O jogador de futebol Éder Militão esteve no leilão beneficente do Instituto Vini Jr., nessa quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, e arrematou um boneco de Vini Jr. em miniatura pelo valor de R$ 210 mil.

É Hit Zé Vaqueiro fala sobre morte do filho Arthur pela primeira vez; assista Em vídeo, ele falou que chegou a ocultar informações de saúde do filho do público por zelo aos familiares Legenda: Emocionado, cantor falou sobre partida de filho Foto: Reprodução/Instagram O cantor pernambucano Zé Vaqueiro usou o Instagram, na noite dessa quarta-feira (17), para falar — pela primeira vez — sobre a morte do filho Arthur. Aos 11 meses, a criança faleceu por uma disfunção múltipla de órgãos. O forrozeiro chegou a cancelar vários shows por conta da perda. "Esses dias estava sumindo para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele", começou Zé Vaqueiro em série de vídeos. Assista: No desabafo, ele falou sobre o quanto estava aflito com os diferentes cenários de saúde do filho. "Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas". Veja também João Lima Neto Zé Vaqueiro é vinculado a 'Jogo do Tigrinho' no Facebook e processa plataforma É Hit Simone Mendes fica confusa com meteoro durante show: ''Achei que fosse um raio' Zé falou que chegou a ocultar informações de saúde do filho do público. "Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa [a gente] não compartilhou com vocês". A criança havia sido diagnosticada com síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ela causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário Por fim, Zé Vaqueiro pontuou que o filho estava sofrendo e que deve ter sido bem acolhido ao lado de Deus. "Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", finalizou Zé Vaqueiro. Assuntos Relacionados Produtos/e-hit/Zé Vaqueiro Artes Cultura e Entretenimento/música videos

Devido à atitude, ele entrou em mais uma polêmica na internet. Usuários das redes sociais questionaram o valor gasto pelo craque, após ele ter brigado com a ex-companheira, a influenciadora digital cearense Karoline Lima, a respeito do valor da pensão da filha dos dois, Cecília.

“No dia a dia é o primo rico, na audiência de pensão é o mendigo”, escreveu uma pessoa no Instagram. “Para comprar no leilão é um leão, para pagar pensão é um gatinho”, disse outra. “E ainda queria mandar a filha para a favela. Tem gente que ainda acha que a Karol é errada, mas ele pode ter a vida de luxo, sustentar mulher com vida de luxo, e a filha tem que ganhar o mínimo”, opinou mais uma pessoa.

Recentemente, Éder Militão entrou com um pedido na Justiça para ter a guarda unilateral de Cecília. O jogador deseja que a pequena de 2 anos vá morar com ele na Espanha. O atleta alega alienação parental, mas a cearense nega.