Duda Beat parabeniza Luísa Sonza por aniversário e se declara: 'Te amo muito'

A cantora Duda Beat fez uma homenagem à amiga Luísa Sonza, nesta quinta-feira (18), quando a gaúcha completa 26 anos. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto inédita da compositora de "Penhasco" com uma mensagem de felicitações e uma declaração.

"Hoje é aniversário dela! Minha Luluzinha que está sempre pronta para viver todas as aventuras junto comigo. E quanta coisa já vivemos né, minha amiga? Especial demais contarmos uma com a outra nessa vida. Obrigada por tudo, viu? Que hoje você curta cada pedacinho do seu dia só com quem te ama e te faz bem. Te amo muito", escreveu.

O conteúdo foi republicado por Sonza nos Stories do Instagram. Ela e Duda possuem uma amizade pública. Inclusive, a cantora estava presente no dia em que a gaúcha revelou o término de namoro com Chico Moedas, durante participação no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga.

Foto: reprodução/redes sociais

Após o episódio na TV Globo, a voz da canção "Bixinho" relembrou o caso em entrevista ao jornal Extra, publicada no ano passado.

"A gente foi para cantar, falar do álbum da Luísa que estava bombando, não imaginei que o término seria abordado… No fim, naquele momento, só queria dar apoio à minha amiga. Hoje, brinco com a Luísa que o pior de tudo foi eu não ter conseguido comer nada daquela mesa maravilhosa de café da manhã! Era a minha primeira vez no programa", lembrou Duda, na época.

Nesta quinta, a Sonza deve comemorar a nova idade ao lado dos fãs, em festival em São Paulo.