Mansão de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é colocada à venda por R$ 25 milhões; veja fotos

A mansão de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank foi colocada à venda por uma imobiliária de luxo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 25 milhões. As informações são do gshow.

O imóvel, conhecida como Casa da Tenda, tem 3.300 m², fica no bairro do Itanhagá, na Zona Oeste do Rio, e possui sete quartos, 10 vagas, piscina retilínea de 25 metros e campo de futebol.

Veja imagens da mansão:

A piscina liga o exterior ao interior da casa, passando pela área de estar. Há ainda outros atrativos, como sauna e hidromassagem. O interior é decorado com quadros e sofás de cores diferentes. As fotos também mostram o andar superior do imóvel.

De acordo com o anúncio, a residência tem projeto de iluminação, um ar-condicionado central e gerador. Também destaca que o condomínio possui segurança 24 horas.

Campo de futebol e estacionamento coberto

Ainda conforme o gshow, a casa foi projetada pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen, feita em estrutura modular de aço, sob uma cobertura tensionada de lona impermeável fixada por cabos de aço, presos a esbeltos pilares inclinados.

A mansão ocupa 1.250 m² de área construída, e o local possui ainda um lote independente de 850 m² utilizado como campo de futebol e com estacionamento coberto.