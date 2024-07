Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Vitórias de uma Vida'. Nesse capítulo, Julian começa a hipnotizar Serena.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Julian começa a hipnotizar Serena. Rafael fica atordoado com a súbita gravidez de Cristina e desiste de desmarcar o casamento. Raul garante a Dalila que não foi ele quem comprou a casa onde funciona a pensão de Divina. Divina jura que vai lutar por sua pensão até o fim. Cristina confessa a Débora que não tem certeza se está grávida. Débora diz que o importante é que consiga se casar com Rafael. Eduardo estranha que Cristina não tenha se consultado com ele para confirmar a gravidez. Julian faz com que Serena tenha lembranças cada vez mais antigas e pede que ela pense em sua vida passada. Serena vê uma rosa manchada de sangue e fica agitada.

O advogado tenta conversar com Divina para mostrar-lhe o documento de compra da casa. Divina se recusa a recebê-lo até que Osvaldo chegue em casa. Rafael conta a Felipe que Cristina está grávida e que está feliz por ter um filho. Felipe fica preocupado, pois sabe que Rafael será obrigado a se casar com Cristina, mesmo sem amá-la. Alexandra acusa Eduardo de não amá-la porque gosta de Vera e parte para cima dela. Eduardo diz a Vera que vai levar Alexandra para longe de sua casa, mas ela não permite. Vera pede a Eduardo para considerar a possibilidade de deixar que Alexandra se consulte com Julian. Alexandra vê e fica arrasada.

Jorge dá um pato de presente a Mirna. Osvaldo, Vitório, Roberval e Dalila correm para a pensão assim que descobrem que o advogado está lá. O advogado mostra o documento e todos podem constatar que a casa foi mesmo vendida. Divina pega o documento e o engole. Julian conta a Adelaide e Agnes que Serena viu uma rosa manchada de sangue. Débora aconselha Cristina a contar para Serena que está grávida, para que ela desista de Rafael. Cristina concorda em contar para Serena que está grávida. Agnes se espanta, pois se lembra que Luna se feriu com o espinho de uma rosa no dia em que morreu. Adelaide diz que isso é uma prova de que Serena é mesmo Luna, mas Agnes não se convence.

O advogado diz a Divina que ela será presa por ter comido o contrato. Divina diz que não sabe de contrato algum e todos na pensão dizem o mesmo. Dalila diz a Roberval que ainda desconfia que Raul tenha comprado a casa. Roberval diz a Dalila que ela não teria gostado se Raul houvesse comprado a casa para ela, pois a obrigação de cuidar da criança agora é dele. Dalila fica feliz por Roberval amar o filho que está esperando como se fosse dele. Serena diz a Hélio que sentiu paz após ser hipnotizada, pois sabe que está chegando mais perto dos mistérios de seu coração.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.