Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de casa.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Zefa Leonel expulsa Seu Tico Leonel de casa. Vespertino anuncia mudanças no cabaré, e Deodora fica confusa com suas atitudes. Artur e Quinota decidem se casar na igreja e avisam a Padre Zezo. Floro Borromeu afirma que só abrirá a cela quando Tia Salete aceitar seu pedido de casamento. Ariosto conversa com Seu Tico Leonel sobre Zefa Leonel.

Quinota e Artur convidam Marcelo Gouveia para padrinho de seu casamento. Zefa Leonel estranha a ausência de Margaridinha. Vespertino incita Sabá Bodó a cobrar os impostos dos Leonel, na intenção de se vingar de Deodora. Seu Tico Leonel procura Marcelo, sem saber que o rapaz está com Blandina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.