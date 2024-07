Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Electra se irrita com Luca.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Electra se irrita com Luca. Paloma, uma das bailarinas escolhidas, vê Jéssica se insinuar para o produtor do espetáculo. Wilson descobre que Maya viu os exames de Tom. Paulina controla uma crise, após falar com Wilson. Plutão discute com Hans. Guto conta para Lupita sobre os golpes que seu pai aplica em mulheres.

Lulu leva Sheila para falar com Chicão. Jéssica pede que o produtor do espetáculo tire Electra do grupo de bailarinos e a coloque em seu lugar. Maya vai com Luca atrás de Ana. Murilo faz uma serenata para Electra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.