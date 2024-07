Davi Aguiar, filho de Leonardo Aguiar e Ana Brígido, comemorou seus 18 anos na última quinta-feira, 11.

A festa aconteceu no Hoots Gastro Pub e contou com a presença de amigos que celebraram essa nova fase do aniversariante. Com uma playlist repleta de rock, Davi e seus convidados se divertiram e aproveitaram a noite ao máximo.

Legenda: Bernardo Ellery, Davi Aguiar, Pedro Henrique Kesselring, Pedro Fujita Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Davi Aguiar e Lara Daud Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Arthur e Davi Aguiar Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Matheus Accioly, Davi Aguiar , Haroldo Albuquerque Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Alberto Aguiar, Davi Aguiar, Otto Portela Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Leo Studart, Diego Souza, Davi Aguiar, Filipe Studart Foto: Pedro Porcelini