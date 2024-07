Hugh Jackman mostra filtro de barro que ganhou durante passagem pelo Brasil

O ator Hugh Jackman publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (18), que levou para casa um filtro de barro que ganhou durante a passagem pelo Brasil. O presente foi dado pela influenciadora digital Samanta Alves.

O ator esteve em solo brasileiro para divulgar o filme “Deadpool & Wolverine”, que estreia ainda esse mês nos cinemas.

"Obrigado, Samanta e Marvel Brasil", escreveu o ator na legenda da imagem do filtro, postada nos Stories.

Legenda: Ator publicou imagem do filtro que recebeu de presente Foto: Reprodução/Instagram @thehughjackman

Hugh Jackman esteve no País acompanhado do ator Ryan Reynolds. Eles, inclusive, gravaram uma entrevista para o Fantástico, na última segunda-feira (15). A responsável pelo bate-papo foi a jornalista Poliana Abritta.

Segundo o The Hollywood Reporter, um dos principais sites de entretenimento do mundo, a expectativa é que o filme “Deadpool & Wolverine” arrecade apenas no primeiro final de semana nos Estados Unidos algo em torno de US$ 160 milhões e US$ 165 milhões, ou seja, mais de R$ 900 milhões.