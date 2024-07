Viih Tube comenta capa de novo livro: 'Torcendo para que tenham entendido'

A ex-BBB Viih Tube comentou a capa do livro que lançou com o marido, o ex-BBB Elizer. A publicação fala sobre a experiência dos dois como pais de 1ª viagem. "Tô Grávida! O Que A Gente Faz Agora?" chega às livrarias em setembro, mas está em pré-venda desde quarta-feira (17).

Na capa do livro, Viih aparece com cara de cansada, de fralda e com o peito vazando. Já Eliezer surge bem-humorado e bem-vestido.

Legenda: Viih Tube e Eliezer na capa do seu novo livro Foto: Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, alguns usuários questionaram as figuras de pai e mãe expostos. "A foto como se ela fosse uma coitada que não tivesse 1 rede de apoio", escreveu uma usuária. "Ela toda esculachada e ele de terno e feliz. Resumo da maternidade", disse outro. "O que essa capa me diz: ela sendo a 'parideira' e ele gerenciando os lucros com a maternidade", criticou outra pessoa.

Viih fez uma publicação explicando aos seguidores a ideia da foto: "A capa parece mais uma capa de filme de comédia. Estou torcendo para que vocês tenham entendido a mensagem dela, a ideia não é tratar de forma negativa o fato da maternidade, até porque vocês sabem que sempre foi meu maior sonho e que é a coisa mais incrível que já me aconteceu", iniciou ela, em um post nos Stories.

"Mas a verdade é que a maioria das mães, dentro de casa, elas se sentem assim. Elas podem olhar para essa capa e falar: ‘Caramba, sou eu’, ou ‘Nossa, também me senti assim no começo’. Às vezes com um coque sujo no cabelo, sem nem lembrar de se olhar no espelho, enquanto o pai não se sente tão sobrecarregado assim. Por isso, essa diferença entre eles! Se mesmo tendo uma rede de apoio hoje ainda me sinto às vezes assim, imagina quem não tem. Se vocês esperavam uma capa que eu estaria toda linda, olha, essa não seria eu. Seria até estranho! Estou meio 'fubanga' até hoje”, concluiu.

O casal é pai de Lua e está à espera do segundo filho, Ravi.