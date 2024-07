Maraísa volta a seguir o ex-noivo, Fernando Mocó, nas redes sociais

A cantora Maraísa voltou a seguir o ex-noivo, Fernando Mocó, nas redes sociais. Os dois haviam deixado de se seguir pouco antes de confirmarem o fim do relacionamento. A reaproximação sugere uma possibilidade de volta do ex-casal.

No último domingo (14), a assessoria de imprensa de Maraísa confirmou o fim do noivado por meio de uma nota. "Maraísa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas".

Maiara, irmã gêmea de Maraísa, também chegou a comentar o fim do relacionamento da dupla: "Cada é um feliz do jeito que quiser. Só acho o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, não dá", desabafou ela, durante um show da dupla em Minas Gerais