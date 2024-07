Maraisa se pronuncia sobre o fim do noivado com empresário: 'Vida que segue'

A sertaneja Maraisa, de 36 anos, se pronunciou sobre o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó em nota enviada ao portal do jornalista Leo Dias, na noite desse domingo (14).

“Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim”, disse o texto enviado.

“A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, complementou a irmã gêmea de Maiara na nota.

Na madrugada da última quinta-feira (11), a cantora fez um vídeo ao vivo no Instagram, onde bebia e cantava. Mas o detalhe que roubou mesmo a atenção dos seguidores foi que ela estava sem a aliança de noivado.

O ex-casal, que se conhece desde criança, quando foram vizinhos, estavam com o casório marcado para o próximo dia 3 de outubro.

Após a live com o detalhe curioso, os fãs da dupla também perceberam que ela arquivou todas as fotos com Mocó. Maraisa ainda deixou de seguir o empresário na rede social.

Troca de Farpas

Ao que tudo indica, o término do noivado entre os dois não se deu da melhor forma. Já no sábado (12), Os ex-noivos publicaram indiretas.

“Dizem que a sinceridade machuca, mas eu acredito que a mentira faz um estrago bem maior”, compartilhou a cantora nos stories do Instagram. “Para ser grande, primeiro tem que aprender a ser pequeno. Para ser humilde, primeiro tem que aprender a ser simples. Para ser humano, basta ser verdadeiro", dizia uma publicação compartilhada por Fernando, na suposta resposta.