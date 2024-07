Eder Militão e Tainá Castro estão casados, diz colunista

Eder Militão e Tainá Castro estão casados. A informação foi confirmada à coluna de Lucas Pasin, do Uol, pela assessoria de imprensa do jogador. Segundo a equipe, ele não dará mais detalhes de sua vida pessoal e muito menos da cerimônia.

Tainá, inclusive, de acordo com o colunista, está de mudança para a Espanha com seus dois filhos, Helena, de 4 anos, e Matteo, de 3. As crianças são fruto do antigo relacionamento dela com o jogador Léo Pereira.

Os rumores de que os dois teriam dado este passo a mais na relação surgiram após os dois serem fotografados usando um anel luxuoso no dedo. Antes da coluna, o perfil de fofoca no Instagram "Segue a Cami", já tinha informado sobre o casamento.

O par de alianças da marca Van Cleef & Arpels tem 18 quilates de ouro, e é avaliado em nada menos que R$ 160 mil.

Início do namoro

O relacionamento de Eder com a influenciadora teve um início discreto no começo deste ano, mas o casal só assumiu o namoro em maio.

A relação sempre chamou atenção de internautas nas redes sociais, visto que Léo Pereira, o pai dos dois filhos de Tainá, namora atualmente Karoline Lima, que é ex de Militão.

Em abril, Tainá se envolveu em uma polêmica com Militão, Karoline Lima e a filha Cecília do ex-casal, de dois anos de idade. Ela chegou a ser acusada pela web de ter tratado a menina de forma grosseira em um áudio vazado em live.

"Fiquei muito chateada com as mentiras que foram inventadas sobre aquele episódio. Em primeiro lugar: a voz não era minha. Não fui eu que chamei a atenção de Cecília", declarou Tainá também ao Uol na época.