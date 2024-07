Simony volta a hospital para continuar tratamento de câncer

A cantora Simony voltou a ser internada em um hospital de São Paulo para dar continuidade ao tratamento de um câncer de intestino. Diagnosticada em agosto de 2022, ela está em remissão, mas a cada 20 dias passa pelo tratamento de imunoterapia.

Veja também Zoeira Silvio Santos tem melhora e deve receber alta até sexta-feira (19), diz jornal É Hit Maraísa volta a seguir o ex-noivo, Fernando Mocó, nas redes sociais

“Aqui estou eu fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Cheguei de viagem e já vim direto para cá, sempre muito agradecida e alegre de poder me tratar e de ter médicos maravilhosos”, disse a artista nas redes sociais, enquanto recebia o tratamento na veia.

Simony ainda publicou uma foto tirada no quarto do hospital no Instagram e fez uma reflexão: “Sempre celebro a vida com todas as suas imperfeições e belezas. Agradeço por cada momento, por cada sorriso. Agradeço por ter a chance de lutar. Com fé, amor e gratidão, sigo em frente, um dia de cada vez”.

Nos comentários, ela recebeu mensagens carinhosas de fãs e famosos: “Te amo”, escreveu Mariana Belém. “Deus estará contigo em todos os momentos”, postou Luciano Camargo. “Torcendo por você, querida. Deus no comando. Beijos na alma”, disse ainda um seguidor.