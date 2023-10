Simony se emociona ao falar sobre cura do câncer: "Me tornei uma pessoa melhor"

A cantora Simony emocionou todo o País durante sua participação no Caldeirão com Mion deste sábado (14). Após cantar “Ursinho Pimpão”, música do Balão Mágico que embalou a infância de gerações, ela recebeu uma homenagem do apresentador do programa, Marcos Mion, que celebrou a saúde da artista.

Em agosto de 2022, Simony foi diagnosticada com um câncer de intestino. Em julho deste ano, anunciou publicamente o sucesso do tratamento, que resultou na remissão do tumor.

“Parabéns pela sua batalha, pela sua vitória. Que o Brasil inteiro mande toda a sua energia para você!”, comentou Mion. “Foi emocionante te acompanhar, e você não sabe o prazer que é te ver aqui no palco, cantando”, completou.

Sorrindo, a cantora agradeceu pelo carinho e se emocionou. “Deus é muito maravilhoso, Ele faz coisas que são lindas na vida da gente. E, de verdade, eu me tornei uma pessoa melhor, tão diferente e tão mais feliz”, destacou.

Simony aproveitou a ocasião para parabenizar Susana Gullo, influenciadora e esposa de Marcos Mion, e a cantora Preta Gil, que também enfrentaram e se curaram da doença recentemente.

Após o momento de emoção, e para fechar o retorno especial do quadro “Calderola”, Simony se uniu ao apresentador e aos convidados do programa para cantar o hit “Superfantástico”, outra canção de destaque do Balão Mágico.