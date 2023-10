Caio Castro conquista pódio na Copa Truck após sofrer acidente

Caio Castro conquistou um pódio inédito na competição de caminhões, Copa Truck, neste sábado (14), no Rio Grande do Sul. O ator e competidor ficou em 3° lugar, mesmo após sofrer um acidente nesta manhã durante os treinos.

Nas redes sociais, internautas ficaram preocupados com o vídeo do acidente, em que Caio perde o controle do veículo e bate em uma barreira. O ator não ficou ferido, e sua Mercedes-Benz #22 logo foi recuperada pela equipe ASG Motorsport. O piloto compartilhou o momento do acidente e celebrou a vitória.

"Progresso. . . Parabéns para minha equipe que em poucas horas colocou o caminhão de pé, em com banho de champanhe !!! P3 com emoção", escreveu na legenda da publicação.