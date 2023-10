Rapper Xamã é confirmado em remake de ‘Renascer’

A novela “Renascer”, uma das maiores e mais aclamadas produções da teledramaturgia brasileira, está prestes a ganhar remake na Globo e Xamã foi oficialmente confirmado no elenco da produção. O rapper será par romântico de Sophie Charlotte e dará vida a Damião. O personagem deve ser contratado para matar José Inocêncio (Marcos Palmeiras), mas acaba se tornando um dos seus mais fiéis empregados.

O papel de Damião na versão original, exibida em 1993, foi de Jackson Antunes, que também retorna ao remake, dessa vez no papel de Deocleciano. Na trama, o rapper se envolverá com a oportunista e ambiciosa Eliana, personagem de Sophie Charlotte, que foi originalmente interpretada por Patrícia Pillar.

Em "Renascer", Xamã se reencontrará com Gustavo Fernandez, diretor de “Justiça 2”, série que marcou a estreia do artista como ator. Na produção de Manuela Dias, que deve estrear na grade da Globoplay somente em março de 2024, ele desempenhará um parceiro do crime de Milena, vivida por Nanda Costa. No ano passado, o rapper já tinha figurado na telinha ao fazer aparição na novela “Travessia”, mas, nesse caso, como ele mesmo.

Além das produções do Grupo Globo, Xamã protagonizará o filme “Cinco Tipos de Medo”, do cineasta Bruno Bini, ao lado de Bella Campos, Barbara Colen, João Vitor Silva e Rui Ricardo Diaz. O astro também estará no longa “Maníaco do Parque”, produção da Amazon Prime. Na trama, ele interpretará Nivaldo, um homem simpático e chefe de Francisco, o protagonista vivido por Silvero Pereira.