Simaria e Gentili, Maiara e Fernando Zor? Veja flertes e indiretas que movimentaram as redes

Após onda de separações entre os famosos, agora é a vez de alguns deles ficarem em evidência por expor os sentimentos e flertar. Nessa linha, Fernando Zor, parceiro de Sorocaba, acabou o affair que estava vivendo com a estudante de biomedicina Nayara Munhoz e apareceu nas redes mostrando uma foto com uma rosa e um coração na mão, com os dizeres “eu te amo”. Nos comentários, uma enxurrada de dicas e palpites sobre para quem seria a declaração romântica.

Os seguidores e fãs dos cantores reagiram: “‘Eu te amo’. Entendedores entenderão”, afirmou um. “Eita como é apaixonado na bebezinha dele! Itiii”, disse outro. “Eita quanto amor, hein”, comentou um terceiro. “Você é o amor da vida dela”, declarou mais um. No caso, os internautas estavam se referindo à Maiara, da dupla com Maraisa. A artista, recentemente, apareceu sem a aliança de compromisso, gerando rumores de término com Matheus Gabriel. Para quem não se recorda, ela e Zor estiveram juntos e acabaram a relação 12 vezes.

Quem também resolveu flertar foi o apresentador Danilo Gentili. Pela segunda vez nesta semana, ele demonstrou o seu interesse pela cantora Simaria. Na quarta-feira (11), o comediante fez a sua primeira investida, sem resposta. Porém, nesta sexta-feira (13), o jogo mudou e Simaria decidiu se pronunciar.

Após a cantora postar uma foto na rede X (antigo Twitter), usando um decote profundo, Danilo compartilhou a publicação e, fingindo estar falando da paisagem, escreveu: “Nossa, mas que par enormes de prédios ali atrás. Você sabe onde é isso? Que bela cidade”.

A famosa respondeu o comediante com bom humor. “Danilo, é em Valência, cidade linda!", escreveu a cantora, que está solteira desde o fim do seu relacionamento com o espanhol Vicente Escrig, em agosto deste ano.

Legenda: Fernando Zor publicou foto misteriosa nas redes Foto: reprodução/Instagram

A primeira cantada de Gentili aconteceu quando a cantora postou uma foto com um traje de banho. “Bem basiquinha pra hoje”, escreveu Simaria. “Desculpe, Simaria. Eu não pude deixar de reparar nessa gigantesca obra de arte. Eu adorei o quadro na parede, você sabe o nome do autor?", comentou o comediante.

Apesar de solteira, porém, a morena foi vista ao lado de um homem misterioso em um restaurante de Miami. A informação é do jornalista Lucas Pasin, que flagrou a diva acompanhada, nesta quarta-feira (11). Não se sabe, ainda, porém, quem é o rapaz "sortudo".