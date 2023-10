Aos 25 anos, filha de Fátima Bernardes decide morar sozinha e deixa casa da mãe

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, revelou nesta sexta-feira (13), através do Instagram, que está de casa nova.

A jovem de 25 anos morava com a mãe em uma mansão no Rio de Janeiro. Agora, ela divide um apartamento com a cadela, Flora.

Veja também

Na selfie compartilhada por Beatriz no Instagram é possível ver alguns detalhes do novo lar. O apartamento possui cozinha integrada e decoração em tons neutros.

“Muito feliz em poder estar vivendo essa nova fase. Eu e Florinha de casa nova”, escreveu na legenda.

Os irmãos de Beatriz também já saíram da casa dos pais. Laura e Vinicius se mudaram para a França para estudar, enquanto Beatriz segue no Rio de Janeiro.

Confira a publicação: