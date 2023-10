Entenda suposto ‘boicote’ à Lacta citado por internautas devido parceria com Felipe Neto

Um suposto "boicote" à marca Lacta foi mencionado nas redes sociais e ficou nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, após o youtuber Felipe Neto anunciar que recebeu patrocínio do chocolate Bis. Nessa quinta-feira (12), internautas que não concordam com os posicionamentos do influenciador na internet encorajaram pessoas a não consumir os produtos.

"As crianças até pediram uma caixinha de Bis cada, mas como eu vi que a Lacta está patrocinando aquele vagabundo, aquele lixo daquele Felipe Neto, falei que na minha casa não entra mais produto da Lacta, muito menos o Bis", comentou um usuário da rede social, chamando ainda o youtuber de "esquerdista".

Outra pessoa escreveu: “Vamos deixar de comprar, Lacta não entra em minha casa mais. Felipe Neto, você é realmente é uma vergonha brasileira. Você mexeu com milhares de pessoas do bem, que lutam pelo país melhor. Nossa bandeira não tem a cor de sangue, nunca apoiaremos pessoas do seu nível espiritual. Boa sorte”.

Entre as criticas a Felipe Neto, estão acusações de que ele "faz apologia a terrorista e fica falando besteira para as crianças".

Felipe viu o "movimento" contra ele e comentou em seu perfil: "Não sei nem o que dizer... O ódio sempre será derrotado!". Ele também pediu que seus fãs usassem a hashtag #CorujasPedemBis, pois o nome do animal é uma referência a como os fãs do influenciador são chamados.